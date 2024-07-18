AI轉型需求強 軟體族群續衝

（示意圖，資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕企業數位轉型需求持續，下半年企業數位轉型與系統維運需求加速成長，AI、雲端、資安市場都相應提升，皆有利於軟體廠。騰雲（6870）、宏碁資訊（6811）都看好下半年藉企業AI建置需求成長，加上海外需求提升，整體營運維持向上。

受法規與數位化帶動，企業的AI、上雲建置與維運需求長線看增。軟體與資服廠上半年營運成長亮麗，並看下半年將持續向上；近期軟體族群股價強勢，資服與系統整合廠股價輪動，昨日以騰雲收在漲停最強。

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騰雲6月、第二季與上半年累計營收皆登頂。騰雲昨表示，上半年海外市場優於預期、營收比重達45%，下半年因企業客戶AI建置需求提升，帶動整體業績向上；因國內外業績持續擴張，全年海外營收比重估佔40%。

宏碁集團旗下雲端服務商宏碁資訊、資安服務商安碁資訊（6690）上半年累計營收也雙雙寫下同期新高，並皆受惠AI商機。宏碁資訊指出，目前有超過30家企業或政府單位採用其生成式AI加速器平台服務，看好AI成長動能，今年相關營收比重目標達10%，雲端也將持續成長。

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