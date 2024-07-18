集邦上修AI伺服器出貨量 年增41.5%

（示意圖，資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕AI伺服器供應鏈料況紓解，出貨暢旺，研調機構集邦（TrendForce）表示，輝達（NVIDIA）目前的主力產品H100的交貨時間已從先前的40至50週下降至不到16週，因此，預估第2季整體AI伺服器的出貨量將季增近2成，全年出貨量上修至167萬台、年增達41.5%。

集邦觀察，目前AI伺服器交期縮短，主要受惠於台積電（2330）CoWoS供應以及高頻寬記憶體供應商SK海力士、三星、美光逐步擴產，帶動第2季起料況短缺情形大幅緩解。

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相較於AI伺服器的高成長率，一般型伺服器仍受大型雲端服務供應商預算排擠，全年出貨量僅年增1.9%，且今年AI伺服器在整體伺服器出貨比重上看12.2%，較去年提升3.4個百分點，若以產值估算，今年AI伺服器產值可望達1870億美元、年增69%，在整體伺服器產值比重約為65%。

集邦表示，美系亞馬遜、Meta以及中系阿里巴巴、百度、華為等雲端服務供應商，皆持續擴大自研特殊積體電路晶片（ASIC），此類機種今年在整體AI伺服器的比重將達26%，主流圖形處理器（GPU）伺服器佔比為71%，在圖形處理器中，輝達今年市佔率將飆上9成，若計入其他類型運算晶片，輝達全年市佔率估為64%。

集邦調查，2025年市場對於高階AI伺服器的需求仍強，尤其首重輝達新一代Blackwell（GB200、B100、B200）晶片產品，可望取代既有的Hopper平台成為市場新主流，亦將帶動CoWoS及高頻寬記憶體等需求，預估台積電明年的CoWoS產能可達55萬至60萬片，年增近8成。

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