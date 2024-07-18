揪新青安違規 卓揆：將有下個動作

行政院長卓榮泰昨呼籲建商，不要誤會了新青安的本意，也不要低估政府查察違規的能力，應合法的去幫助青年人。（資料照）

喊話不配合建商「不要低估政府查察能力」

〔記者鍾麗華／台北報導〕新青安房貸遭指淪為炒房幫兇，財政部查核後發現截至三月底有一五○二件未符自住使用；對此，行政院長卓榮泰昨與媒體茶敘時向建商喊話，若透過非法行為規避，政府將有下個動作，不要低估政府的查察能力。

卓榮泰強調，居住正義是一個長期議題，不管是年輕或中高齡的朋友，為自己買房子、為下一代買房子，成為大家日常的焦慮，政府現在要從「量」的供需增加。

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增加「量」的供需 力拚社宅建設

他說明，目前新法規範，辦理區段徵收及市地重劃時，直轄市應留設五％、其餘縣市應留設三％供社宅使用，希望土地合理取得再加上其他獎勵措施，讓政府與民間合蓋社宅；另外，也希望盤點政府所有公共的土地，在可以釋放出來的情況下，引進到「大投資台灣」的計畫當中，把資金也放到社宅建設上，盼能在短時間內訂出一個量，讓民眾對供需安心。

針對新青安政策，卓榮泰表示，首波查核結果總計有一五○二件未符自住使用，包括轉租、人頭戶等樣態，行政院已提出改革方式，在不影響新青安原始精神的情況下，希望貸前審慎審核，貸後了解使用用途，甚至限制一人一次申請新青安，目前稍有效果，未來會持續進行。

卓強調，政院也在規劃，對於其他不配合的建商，若其透過非法行為規避，如果嚴重，還會有下一個動作；他並向建商喊話，「不要誤會了新青安的本意，不要低估政府查察的能力，應該要合法的幫助青年人」，而不是在五年後讓問題呈現出來，盼建商為青年創造社會正義，而不是為自己創造不當利益。

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