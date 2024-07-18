您的一票，決定愛的力量 彭雪芬現身催票

台新銀行公益慈善基金會董事長彭雪芬（前排左七）、活動代言人簡珮如（左八）與各公益策略夥伴等共同宣布聯合宣傳起跑。（台新銀行提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台新銀行公益慈善基金會與台新青少年基金會昨舉行第十五屆「您的一票，決定愛的力量」暨第二十五屆「台新青少年志工菁英獎」聯合啟始典禮，由慈善基金會董事長彭雪芬及青少年基金會董事長鄭家鐘率領，偕同教育部青發署副署長蕭智文及您的一票活動六家策略夥伴，共同宣布聯合宣傳起跑，並邀請國際舞蹈家簡珮如擔任活動代言人，號召大眾鼓舞每一分愛的力量。

鄭家鐘表示，台新十五年來透過「您的一票，決定愛的力量」網路公益投票，鼓勵社福團體自立，迄今已經累積一七○○多家社福團體獲選，更有一二三○多萬人參與投票。

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青少年基金會舉辦「台新青少年志工菁英獎」，徵選國高中志工優秀服務事蹟，是唯一國高中生志願服務公益平台，二十五年共鼓勵八萬多名青少年參與公益服務、表揚三六○○多名學生，讓社會看見學生投入社會的熱情。青少年基金會主管機關、教育部青年發展署副署長蕭智文指出，台新一直是共同推動公益及志願服務的好夥伴，為台灣社會的未來種下公益無形資產，發揮愛的力量。

「您的一票，決定愛的力量」六家策略夥伴投入不同提案領域，社福領域的王月蘭慈善基金會贊助兒少議題類公益團體，鼓勵國小以下學子參與「月蘭獎」；另一社福領域台北市艋舺龍山寺，三年贊助各類公益團體逾千萬，讓善款有效回饋社會；數位學習領域的中華電信基金會支持偏鄉數位學習，協助社福單位及地方組織開創數位科技多元運用。

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