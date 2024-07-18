金管會納管電支 第三方屬數發部

3種數位支付工具比較

〔記者王孟倫／台北報導〕LINE Pay在韓國開通跨境支付，引來電子支付業者不滿，質疑為何「第三方支付」不用申請就可辦理跨境交易？金管會說明該會僅納管電支業者，「不碰到錢的金融服務」屬第三方支付營業範圍，主管機關是數發部。

對於LINE Pay強調在韓國的跨境支付不涉及第三方支付，屬於「資訊流」的行為，即用戶實際上是以信用卡支付。金管會官員說明，法律規範很清楚，代收代付是電子支付的四大業務之一（代理收付實質交易款項、收受儲值款項、辦理國內外小額匯兌、辦理與前三款業務有關之買賣外國貨幣等）；若只處理「代收代付」、沒有其它三項，可稱為第三方支付機構，若有其它三項業務許可證明，屬於電子支付機構。

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官員舉例，第三方支付就是業者沒有直接碰錢，錢進到保管銀行；該案重點是第三方支付業者若未透過申請及核准同意，就跨境去海外開通代收代付，就必須要好好來檢討研究。

業界透露，為了一勞永逸，擴大支付版圖，LINE Pay已打算向金管會遞件從「第三方」申請成為電支業者；金管會官員僅表示，還沒有收到申請函。

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