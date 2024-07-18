LINE Pay嗶進韓國 數發部查合規否

3種數位支付工具比較

跨境支付偷跑？ 關鍵在是否涉及金流

〔記者徐子苓、李靚慧／台北報導〕支付業者搶攻跨境支付商機，在街口、全支付進軍日本後，LINE Pay本月也宣布開通韓國的跨境支付。不過，「電子支付」從事跨境業務須經過審查、取得金管會核准，而身為「第三方支付」的LINE Pay能否合法跨境支付，關鍵在是否涉及「金流」，主管機關數發部已主動請業者說明。官員坦言，這應是首例第三方支付業者從事跨境支付，數發部會審慎研究是否合規。

LINE Pay︰僅提供資料處理服務

LINE Pay則強調，該公司的營業項目包含資料處理服務、電子資訊供應服務及第三方支付服務等，在本次跨境服務中，僅提供「資料處理服務」的資訊平台串接服務，並未涉及「第三方支付服務」。

請繼續往下閱讀...

LINE Pay日前宣布開通跨境支付，韓國「新羅免稅店」為首波上線通路，台灣消費者可直接使用LINE Pay支付，並獲得最高二十五％的回饋。不少支付產業人士好奇，LINE Pay是否已取得主管機關同意？

數發部表示，根據LINE Pay初步說明主張，在韓國的跨境支付不涉及第三方支付，僅如同行動支付的載具，用戶實際上還是以信用卡支付；意即「金流」是透過信用卡的發卡銀行處理，他們提供的是「資訊流」服務。

官員指出，LINE Pay為登錄第三方支付的業者，理論上不能從事跨境支付；究竟其在韓國的服務是否僅涉及資訊流，數發部要再研究，不排除邀請專家學者討論，如果有證據認定違法，才會有進一步動作，在此之前其服務不受影響。若一旦有涉及匯兌，則要取得中央銀行的同意。

與LINE Pay合作的發卡銀行也解釋，此次LINE Pay與韓國新羅免稅店簽訂獨家行銷合作，民眾將信用卡綁進LINE Pay並到韓國消費，雖是跨境交易，但消費後的清算，還是由發卡行與新羅免稅店的收單行來執行，LINE Pay僅是消費者與韓國店家間的「橋樑」角色。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法