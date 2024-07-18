AI造就台灣「財富之島」 效應擴散房產

人工智慧（AI）熱潮已使台灣成為「財富之島」，但流入房地產的資金也驅動房價高漲，薪水增速追趕不上。（資料照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕金融時報報導，人工智慧（AI）熱潮已使台灣成為「財富之島」，儘管科技帶動的財富效應擴大，推動各行業薪資上漲，但流入房地產的資金也驅動房價高漲，薪水增速追趕不上，台灣官員企盼財富廣泛擴散，來改善房產投機風氣。

近日廣達一名年輕工程師斥資二千萬台幣，簽約買下桃園一間一二○平方公尺的公寓，這是他第二間公寓；他說，「這是最好的投資之道，未來幾年我的所得將更快速成長，許多人也一樣，所以房價將上漲」。

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拉抬薪資全面調升 卻也驅動房價高漲

拜AI熱潮之賜，廣達股價與利潤飆漲，創辦人林百里成為台灣首富，而像該名工程師這樣的基層員工今年合計可分享三十九億台幣獎金，廣達只是深耕台灣作為全球科技財富創造中心的企業代表之一。

台灣半導體業榮景造就的利益，不僅科技業受惠，也擴散至更廣泛的社會群體；復華投信董事長杜俊雄說，「財富效應正擴大，新群體與年輕科技人才皆獲益」。

杜俊雄指出，「人們將節節升高的所得投入房地產，房市大幅成長反過來也有利於其他產業」；數據顯示，一些建材與營建公司是去年上市企業中，非高級主管薪資漲幅最大公司之一。

今年飯店與餐飲業薪資上漲五．五％，超越各行業平均增幅、並創至少十年來最大漲幅。去年上市旅遊與住宿餐飲公司平均薪資上升十三．六％，使相關產業的薪資增長從四年前的第二十七名上升至逾三十個產業之首；貿易與消費產品業去年薪資增長排名第四，從四年前的第二十三名躍升。

但財富效應仍有限，台灣社會許多人未能受惠。高科技員工流入房市的資金也驅動房價高漲，使其他產業的年輕勞工即使薪水上揚也望塵莫及，台灣當前房價相當於不吃不喝、得花近十年薪資才買得起。

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