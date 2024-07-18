阻中獲晶片技術 美擬採最嚴厲貿易管制

美國政府已告知盟友，若企業繼續讓中國取得先進半導體技術，將考慮實施最嚴厲的貿易管制措施。（路透）

日商東京威力科創、荷商艾司摩爾股價應聲重挫逾7％

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博報導，知情人士透露，美國政府已告知盟友，若企業繼續讓中國取得先進半導體技術，將考慮實施最嚴厲的貿易管制措施；相關限制將適用於日商東京威力科創（Tokyo Electron）與荷商艾司摩爾（ASML）等公司。

考慮實施「外國直接產品規則」

有權禁售應用微量美國技術產品

報導說，美國正考慮是否實施「外國直接產品規則」（FDPR）；據此，應用美國技術製造的產品，即使相關技術含量甚微，美國政府將有權停止其銷售，無論該產品是在美國境內或在境外生產皆然。消息人士說，美國已向東京與海牙官員傳達該想法。

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此消息在艾司摩爾昨公布第二季財報前披露，艾司摩爾獨占全球最先進半導體設備市場，儘管第二季營收較上一季成長五十四％至五十五．七億歐元，高於預期，但盤中股價仍重挫七．七％，創二○二二年十月以來最大跌幅。

之前美國主導的出口管制並未削弱中國對艾司摩爾設備的需求，中國占該公司第二季營收近五成、達二十三．三億歐元，銷售季增二十一％。北京大舉採購未受管制的舊款設備，以擴大生產成熟製程晶片。

東京威力科創表示，沒有立場對地緣政治議題發表評論，其股價昨一度暴跌八．三％，創三個月來最大跌幅，終場收跌七．五％，中國占該公司銷售逾二十％；東京威力科創的跌勢引發日本科技股的拋售，Screen控股昨收跌六．五％、迪思科（Disco）下挫四．五％、愛萬德測試（Advantest）收跌二．六％。

中國外交部發言人林劍昨抨擊美國將貿易問題「政治化、泛安全化、工具化」，並敦促「相關國家堅決抵制脅迫，共同維護國際經貿秩序及自身利益」。

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