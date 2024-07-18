蕭美琴：產業、政府共生 站穩AI浪頭

副總統蕭美琴昨出席2024創新論壇，探討智慧驅動、點亮永續之島。（記者方韋傑攝）

將持續加強AI研發及應用 深耕技術、強化人才培育

〔記者方韋傑／台北報導〕副總統蕭美琴昨出席「二○二四創新論壇─智慧驅動點亮永續之島」時指出，台灣未來會持續加強AI（人工智慧）研發及應用、強化人才培育、技術深耕，推動產業的創新發展與淨零轉型，期盼政府、產業、民間共同合作，形成「產業驅動政府，政府服務產業」的共生關係，提高產業韌性與國際競爭力。

蕭美琴表示，疫情結束後，國際政經局勢的變化非常快速，台灣位處供應鏈關鍵角色，在全球局勢變化中也受到影響，幸運的是國家政策走在對的道路，相對其他先進國家，這幾年台灣的經濟相對穩定，也受到更多重視，前一陣子全球的AI產業龍頭齊聚在台灣，展現了我國在世界的關鍵地位。

請繼續往下閱讀...

她指出，台灣產業一直走在世界尖端，在AI的應用方面不斷努力，政府也思考如何解決各種問題，包括人力、人才養成、電力、能源，以及政府治理等，在AI的發展道路上，可以讓國家更快速、更有效率地提出新的解決方案，打造經濟發展的重要引擎，「我相信大家都跟我一樣，對台灣社會充滿著期待，也充滿著信心」。

蕭美琴強調，政府將持續加強投資AI研發與應用，強化人才培育並推動技術深耕，讓百工百業可以在AI的浪潮上，趕得上新的機會，處理新的挑戰，同時制定法規，協助大家降低風險，涵蓋AI的管理、個資保護、倫理道德、國家安全等，同時藉由啟動第二次的能源轉型，建立智慧共享的多元綠能，兼顧國際ESG發展趨勢。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法