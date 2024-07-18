政院大投資計畫 鎖定30兆保險資金

行政院長卓榮泰今天將主持首場經濟發展委員會。（記者廖振輝攝）

首場經發會今登場 將引導外資、海外資金返台 投資國家戰略產業

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰今天將主持首場經濟發展委員會，他昨在媒體茶敘時表示，會議將討論「大投資台灣計畫」，希望引進海外龐大資金，藉由外資及逾卅兆元的國內保險資金，投資國家戰略產業，以及長照、都更與新創科技等。

將聘50名產學外部專家任顧問

經濟發展委員會由卓榮泰主持，工作重點為「創新經濟、均衡台灣、包容成長」三大方向，主委為卓榮泰、副主委為政院副院長鄭麗君，執行秘書為政院秘書長龔明鑫與國發會主委劉鏡清，委員為龔明鑫及部會機關代表十二人，並將聘請各業界與學界等四、五十位外部專家擔任顧問。昨公布的顧問包括前行政院副院長林信義、宏碁創辦人施振榮、中研院院士朱敬一、鴻海董事長劉揚偉、財信傳媒董事長謝金河、台大社會系教授陳東升、工商協進會理事長吳東亮、台灣大哥大總經理林之晨、商總理事長許舒博及中小企業總會理事長李育家等；預計八月將召開顧問會議。

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卓榮泰指出，經發會未來每季至少召開一次，除三大主題外，子題目包含資金、人才、產業、創新，以及租稅合理、薪資的增加與青年的世代正義等。

卓揆表示，過去政府推動台商回流等「投資台灣三大方案」，獲相當好的成果，未來希望台灣在海外資金能量也能投資台灣。

他強調，國人儲蓄力很強，在海外保險業資金很多，初估有卅兆元以上，但七成都在海外，因此政府思考能否有個管道、機制引導他們回台投資，且要投資在國家重要戰略產業，以及長照、都市更新、新創科技。和過去政策比較，「我們更有企圖心地講，就是要引進海外龐大資金」。

龔明鑫補充，國內保險資金有卅餘兆元，超過一半基本上都是買國外公債等利息高的產品，但同時面臨匯兌風險，在匯兌保險機制上，一年要付出好幾千億元的成本；他說，卓揆認為可以評估引導這些保險資金回到國內，參與公共工程建設、長照機構、社會投資等，另外還有外資的部分，兩者是大投資台灣計畫的資金來源。

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