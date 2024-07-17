竹科、南科管理局長交接

南科管理局新任局長鄭秀絨（右起），在國科會主委吳誠文監交下，從卸任局長蘇振綱手中接過印信。（記者劉婉君攝）

〔記者洪友芳、劉婉君／綜合報導〕新竹科學園區管理局長昨由原國科會副主委陳宗權接任，行政院長卓榮泰特地赴竹科參與交接典禮，他致詞期許竹科要持續創新，保持老牌科學園區金字招牌的領先地位，並向在場廠商保證，政府能源政策「一定要保障安全、穩定的供電」，讓民生、產業不會產生疑慮，這是政府對人民的承諾，也是台灣對世界的承諾。

竹科管理局新任局長陳宗權（右起），在國科會主委吳誠文監交下，從卸任局長王永壯手中接過印信。（記者洪友芳攝）

新任局長陳宗權則提出三大期許目標，一是立基在現有高科技群聚優勢，繼續強化產業鏈，保持全球領先地位；二是繼續做為政府與產業間連接平台，積極引進新興產業，持續提升產業競爭力；三是將科學園區成果擴散到區外，讓整個台灣產業能達到均衡目標。

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另，在南科服務逾二十六年，從基層一路做到局長的鄭秀絨昨也走馬上任，她強調從早期要拜託廠商來南科，到現在許多廠商要搶進，希望可為更多北漂青年創造回鄉工作機會，並宣示「AI新紀元，南科不缺席！」

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