數位保險將鬆綁 盼見「狼性哈士奇」

金管會主委彭金隆宣布，將重啟開放純網保，並且大幅鬆綁規定且正名為「數位保險」。（記者王孟倫攝）

純網保正名 兩方向鬆綁

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委彭金隆（見圖，記者王孟倫攝）昨宣布上任後第二道政策牛肉「金融科技發展五大策略」，包括重啟推動純網路保險，預計年底前完成修訂相關申請條件等方案，包括可經營業務範圍、股權比重等。

彭金隆提出金融科技發展五大策略，包括：強化試辦與沙盒實驗之雙軌創新、鼓勵金融科技聯盟合作、開放銀行辦理虛擬資產保管業務、重啟純網保申請及增設金融市場發展與創新處。

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「金管會支持網路金融發展，發揮鯰魚效應！」彭金隆表示，未來有兩大方向，「純網銀」方面，將放寬純網銀業務範圍與線下活動限制；而「純網保」將重啟大門，開放業者申請。

其中，「純網保」將正名「數位保險」；彭直言，「數位保險公司」比較貼近規劃的樣態，也就是不侷限網路，線上、線下都能賣，畢竟「很多實體服務不可替代」。

彭金隆並以「狼與哈士奇」做比喻，他說，一個充滿創意的團隊不要受到既有框架限制，就像狼若被人類豢養久了，太多限制框架，就會失去狼性、像哈士奇；就「數位保險公司」來說，「我們希望可以看到具有狼性的哈士奇」，期待吸引具有「獨角獸」潛力的團隊進入。他指出，以原本規定，純網保壽險最低資本額門檻是二十億元、純網保產險是十億元，跟傳統保險公司一樣；所以，應該要讓數位保險公司也可以銷售一定比例的非網路保險商品，讓其更有生存的工具與空間。

彭金隆透露，未來至少有兩個修法方向，第一是數位保險可以做的業務要有更大的鬆綁，例如產險原本要求必須是創新業務等，未來不會有這樣限制；第二是對於股權分配，原本金融業與金融科技業的股權分配有限制，未來也朝向鬆綁。

至於可能釋出幾張「數位保險」執照？彭金隆說，目前言之過早，沒有預定目標，而是開放一套制度，提供業者可以申請的機會。

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