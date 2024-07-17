新青安揪1502件違規 近9成是出租

財政部表示，新青安首波查核結果出爐，共1502件未符自住使用。（記者鄭琪芳攝）

財部︰4月以後核貸案件 列第二波查核

〔記者鄭琪芳／台北報導〕外界關注新青安貸款有人頭戶、轉租等情況，財政部昨指出，公股銀行篩選疑似人頭戶及貸後出租的高風險案件，並與政府資料勾稽情形比對查核，初步清查有一五○二件未符自住使用，包括出租一三三二件、人頭戶一七○件。財政部表示，將請行庫繼續稽查今年四月以後的核貸案件，列為第二波查核範圍。

根據統計，自去年八月至今年六月，新青安核貸六萬五二二四戶、核貸金額四八四九億餘元。官員表示，違規案件占比低，這些案件將終止利息補貼，並追回自違規事實發生起已撥補的補貼利息，以及重新議訂貸款條件，包括調整利率及貸款額度、縮短寬限期及貸款年限等，這部分銀行需要時間處理。

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財政部說明，首波查核為去年八月至今年三月核貸案件，由行庫篩選疑似高風險態樣案件清查，同時以政府資料勾稽未符自住個案，再由行庫依個案情況及政策協助目的認定，初步查核共一五○二件未符自住使用。

財政部表示，將請公股銀行就今年四月以後的核貸案件，列為第二波查核範圍，四月至六月核貸逾兩萬件。至於今年六月二十七日以後，新貸戶徵提自住切結書，並新增新青安限貸一次規定，將督導公股銀行徹底落實徵授信審核、強化貸後管理及稽查，滾動檢視、精進相關貸款管理機制。

加強稽核 6月核貸戶月減12.44％

根據統計，今年六月新青安核貸七二四四戶、核貸金額五六七．七億元，分別月減十二．四四％及十．七四％。官員表示，新青安核貸案件減少，研判與近期強化管理有關，銀行徵審及客戶申貸多少會有影響，預料七月影響會更明顯。

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