電價審議增民間專家 經部︰十月前完成

立法院昨三讀通過電業法部分條文修正，增訂電價審議會委員組成專家學者、民間團體不得少於半數。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕立法院昨三讀通過電業法部分條文修正，增訂電價審議會委員組成專家學者、民間團體不得少於半數；經濟部表示，樂見電價審議機制朝更專業透明方向邁進，十月電價審議會前就會調整委員組成，讓民間專家達半數。

現行電價審議會委員編制為十五至十七人，由學者專家、工商與消費者團體代表及相關機關或單位代表組成，任期兩年，期滿可續聘。目前官方九位代表、工商與消費者團體三位、學者專家五位。

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經濟部能源署表示，現階段外部專家、代表已接近官方代表，初步調整方向應是外部增加、官方減少。經濟部高層表示，會盡快調整委員結構，於下次電價審議會前一定會達到立法院要求。

另，立法院通過民眾黨團所提附帶決議，要求電價審議會會議紀錄應於會議結束後，比照央行理事會公開發言紀要，以維持公開透明原則。經濟部表示，因電價審議會有多場工作會議、內容很多，目前都有對外提供簡要發言，會再去研究央行模式，可能兩週先公布簡要版本，一個月內公布完整版本。

經濟部也說明，現行電價費率審議會根據要點設置，未來將依母法規範，盡速完成相關子法訂定，法制作業原則上需半年時間，也可能加速進行。

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