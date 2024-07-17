懸崖勒馬 調電價須立院同意未闖關

立法院國民黨團原提出修正電業法，要求電價審議結果須經立院同意，但未獲朝野共識。（資料照）

電業法三讀 明定審議會民間專家學者不得少於一半

〔記者陳政宇、林菁樺／台北報導〕立法院國民黨團原提出修正電業法，要求電價審議結果須經立院同意，但未獲朝野共識。經協商後，立法院院會昨三讀通過藍綠白三個立院黨團共提修正動議的「電業法第四十九條條文修正案」，明定電價審議會之學者專家及相關民間團體代表不得少於二分之一，盼審議過程更專業多元、公開透明。

今年四月電價調漲後，藍白黨團先是通過停止調漲電價決議，但行政院強調須依法遵守電價審議結果並執行；國民黨隨後提案修法，要求電價審議結果須經立院同意。國民黨團原提案指出，電價的變動對全國消費者物價指數及全民可支配所得影響至鉅，然而過去電價之調整，均由經濟部電價費率審議會所做決議，其決議內容無須經最高民意機關監督而直接施行，恐造成行政機關濫權；國民黨團草案條文增訂，「審議會之決議，應於一個月內送交立法院審議後實施」。

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在藍白聯手下，此案並於五月初逕付二讀，引發軒然大波，除民間發起「反對電價淪為政治操作，電價審議應回歸公正與專業」連署聲明外，經濟部也一再強調，審議會決議再送立院審議將產生「重複審查」，且凍漲最終是全民補貼用電大戶，也影響新電源開發及電網強韌建設。

由於朝野始終沒有共識，昨三黨團協商後共同提出修正動議條文，刪除國民黨團草案前述內容，新增「審議會之學者專家及相關民間團體代表不得少於二分之一；審議方式及其他應注意事項，應基於公平、公正、公開透明的原則，由中央主管機關定之」。

另，現行條文明定，中央主管機關為辦理電價、收費費率及其他相關事項之審議及核定，「得」邀集政府機關、學者專家及相關民間團體召開審議會。修正動議將其改為「應」。

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