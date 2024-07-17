財經青紅燈》房租的僵固性

租屋族要感受到租金上漲的幅度是否加重，則需等到換租約的時間點。（記者徐義平攝）

■鄭琪芳

過去我國房租指數一向平穩，漲幅多在1%以下；但受到通膨、升息、房價上漲等因素影響，自2022年以來，房租漲幅擴大，2022年7月一舉突破2%，今年6月更達2.59%、續創28年最大漲幅。房租漲勢不歇，除了打炒房之外，政府住宅政策也關注租屋市場，陸續祭出多項措施，從社會住宅、包租代管、到租金補貼等；內政部日前更宣布，明年一月擬公布各區域租金行情。

對於國內房租漲幅擴大，主計總處官員分析三大原因，包括：近年物價漲幅較大，考量整體物價水準，房東可能調漲房租；工料雙漲推升住宅維修費；以及升息、房價上漲等，增加房屋持有成本。官員表示，上述3項因素短期不會消失，加上房租具「向下僵固性」，因此漲幅收斂速度較慢。

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國內租屋族大多是年輕族群，也有不少經濟弱勢家庭，這些租屋族已因物價上漲而承受壓力，房租漲幅擴大，房租支出占家庭開銷的比重又高，對租屋族的衝擊可想而知。因此，政府陸續祭出包租代管、租金補貼等政策，其中租金補貼從去年7月受理申請，截至今年5月底，已核定54萬戶，確實有助於減輕租屋族負擔。

然而，房租上漲雖有其因素，但若有哄抬等不合理漲價情況，政府也不能坐視。為改善「租屋黑市」問題，國民黨團提案修法將租屋交易全面實價登錄；內政部則擬於明年一月公布各區域租金行情，包括房型、屋齡等資訊。這些措施均有助於租屋市場透明化，但對於抑制房租漲幅的效果仍待觀察，若房租漲幅繼續擴大，或許政府應思考研議更多對策。

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