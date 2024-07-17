大亞：全年營運審慎樂觀

大亞旗下智璞儲能於台中龍井打造100MW的E-dReg（複合型儲能）案場，獲得永豐等八家銀行支持，完成39.2億元聯合授信案。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕電纜大廠大亞（1609）董事長沈尚弘昨表示，今年因國際銅價上漲、加上台電強韌電網有感，大亞第二季與下半年表現都不錯，對全年營運審慎樂觀。

近期儲能市場略有雜音，但大亞持續布局光電、儲能領域，旗下智璞儲能於台中龍井打造100MW的E-dReg（複合型儲能）案場，獲得永豐等八家銀行支持，昨完成39.2億元聯合授信案。

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龍井儲能案場39.2億元 獲聯合授信

沈尚弘表示，龍井儲能案預計明年5月可加入台電交易平台，每日估計可儲存20萬度電量，至於收益則與電力交易平台的投標價格有關；市場以最高效能費、容量費、電能服務費估算，一年約可創造9~10億元收益。

對於大亞綠能布局，沈尚弘說，一步步慢慢來，近年光電目標設置量要達500MW，今年可望取得台南漁電共生約35MW規模新案場的建設執照。儲能目前有36MW，台中龍井案預計明年完成。

大亞今年第二季、下半年表現都不錯，沈尚弘說，去年主要受惠於投資的保瑞（6472）股票表現佳，至於今年，本業營收可望優於去年，線纜銷售受惠國際銅價上漲，加上台電強韌電網計畫有感，雖漆包線景氣持平，但表現不會更糟。

他表示，台灣的強韌電網不是只喊口號，大亞有拿到七股至南科161KV特高壓電纜大單，總長9萬多公尺，總金額10多億元，後續還會爭取20多億元的興達到南科超高壓電纜大單。

沈尚弘說，大亞創投也持續尋找好的投資標的，除了AI，生技、資安、無人機等領域都有著墨。

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