英業達AI專案 NVIDIA占比達9成

英業達營運團隊看好今年伺服器營收將優於預期。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕伺服器主板龍頭廠英業達（2356）連日受到本土法人邀請參加法說會，營運團隊看好今年伺服器營收將優於預期，北美四大雲端服務供應商（CPS）出貨占比超過60%，中系客戶占10%，其他企業級客戶約占25%至30%，而輝達（NVIDIA）占目前推進中的AI專案比重達9成。

今年伺服器營收將優於預期

今年各家代工廠的營收主力皆為輝達H系列伺服器，對此，英業達指出，H100與H200 HGX伺服器可望推進整體營收在第三季走向全年巔峰，第四季持平於第三季，先前預期全年伺服器業績年增雙位數百分比，以現在的出貨動能來看，實際表現將超越預估值，且墨西哥廠進入量產後，AI伺服器組裝與測試產線（L10）比重將有所提升。

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法人表示，輝達GB200伺服器分為DGX、MGX共2種架構，英業達均採用MGX設計，而每種架構又可分為1顆中央處理器加上1顆或2顆Blackwell圖形處理器，英業達預計第四季將開始出貨B100 MGX產品，以及採用1顆中央處理器搭配1顆圖形處理器的GB200 MGX產品，在後續液冷散熱技術提升，及英特爾新品發布後，明年上半年將推出單價更高的雙GPU加單CPU產品。

AI筆電單價高 保守看待

筆電方面，英業達預估第三季出貨量將達490萬台，季對季、年對年皆為持平，全年出貨量年增個位數百分比，現已開始向客戶提供基於微軟作業系統、安謀（ARM）架構，並使用高通（Qualcomm）處理器的AI筆電，但由於產品單價較高，保守看待終端銷售動能。明年在英特爾、超微推出新AI PC方案，以及Wins 12帶動的換機潮助攻下，將進一步刺激筆電需求；至於穿戴裝置部分，則維持全年出貨年增高個數百分比的看法。

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