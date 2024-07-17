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川普遇襲推升避險性買盤 金價本週將挑戰2450美元高點

2024/07/17 05:30

台銀最新報告指出，美國前總統川普遇襲效應及中東地緣政治風險仍高下，金價仍具避險性買盤支撐，預估本週金價可望持續上行，甚至挑戰五月中歷史高點2450美元。 （彭博檔案照）

〔記者陳梅英／台北報導〕台灣銀行最新報告指出，美國前總統川普遇襲效應及中東地緣政治風險仍高下，金價仍具避險性買盤支撐，若國際金價能守穩每英兩二四○○美元及各均線，預估本週金價可望持續上行，甚至挑戰五月中歷史高點二四五○美元。

台銀指出，美國六月生產者物價指數（PPI）雖略有回升，但六月消費者物價指數（CPI）已明顯回落，加上聯準會（Fed）主席鮑爾國會證詞中性偏鴿，提振市場對Fed九月降息的樂觀預期，甚至市場預期今年降息次數有機會上修。

而從七月以來，美國就業數據接連走弱，帶動金價震盪上行，化解第二季金價創高後回檔修正走弱的下降趨勢，短線金價技術型態和技術指標顯示金價處多方格局，但趨近歷史高位前，恐將面臨高檔獲利了結賣壓而出現技術性回檔修正。

然而，美國前總統川普遇襲的效應，加上中東地緣政治風險仍高，金價仍具避險性買盤支撐，預估本週金價可望持續上行。

三大因素 支撐金價短中期強勢

台銀分析，支撐金價上揚因素有三：全球黃金相關ETF資金持續流入、中東地緣政治局勢仍混亂，以及技術面上，日、週均線形態亦呈現短、中期多方強勢格局。但也要留意三大利空，包括中國結束連續十八個月購金後，已連兩個月持平；市場擔憂川普當選機率升高，擴張性財政政策、加徵關稅等恐重燃通膨；且技術面來看，金價短線急漲與下方各均線正乖離偏大。

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