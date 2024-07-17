瑞銀：川普放話課60％關稅 中國經濟成長將腰斬

美國總統大選將在11月登場。瑞銀集團最新研究顯示，如果美國對中國進口產品課徵60％關稅，中國經濟成長率將銳減逾半，該結果反映代表共和黨參選的前總統川普若重返白宮，北京恐面臨高關稅風險。川普今年初表示，考慮對中國進口產品一律課徵60％關稅。（美聯社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕瑞銀集團最新研究顯示，如果美國對中國進口產品課徵六十％關稅，中國經濟成長率將銳減逾半，該結果反映若前總統川普重返白宮，北京恐面臨高關稅風險。川普今年初表示，考慮對中國進口產品一律課徵六十％關稅。

多家投行估今年中國GDP難保五

報告指出，如果該情況發生，中國明年GDP（國內生產毛額）成長將減少二．五個百分點。中國去年經濟成長五．二％，今年尋求實現五％成長，然而今年第二季經濟數據疲軟，投資銀行預測中國今年經濟成長將跌破五％。

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瑞銀的預測假設，中國部分貿易透過第三國進入美國，同時中國沒有採取報復手段，以及其他國家沒有加入美國的關稅措施。報告指出，一半的拖累因素是出口下降，其他則來自對消費以及投資的衝擊，「中國可能更多生產與出口是透過第三國，以降低美國高關稅衝擊，但也可能會面臨其他國家升高中國進口產品關稅的風險」。

中國第二季製造業成長六．二％，高於四．七％的GDP增速；衡量家庭支出的六月消費性產品零售銷售年增二％，低於五月的三．七％；七十座城市中九十一％的新屋價格下跌，反映房市低迷已影響消費者信心。

相關數據出爐後，投資銀行紛紛下調中國今年經濟成長率預測，高盛從五％降至四．九％，英國巴克萊銀行也從五％降至四．八％。該銀行報告說：「在紀錄新低的信貸成長與令人失望的通膨數據後，中國整體GDP大幅低於預期。」

野村下修中國下半年GDP至4.2％

日本野村銀行則表示，儘管中國第二季出口成長升高，但房市危機導致成長動能減弱，預料中國下半年經濟成長將放緩至約四．二％。

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