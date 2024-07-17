鮑爾放鴿：不會等通膨降至2%才降息

Fed主席鮑爾15日指出，美國第二季數據顯示勞動市場確實降溫，對於通膨降至2％目標更具信心。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾十五日指出，美國第二季經濟數據讓決策者對於通膨降至二％目標更具信心，而Fed不會等到通膨觸及二％才降息。彭博報導，在高盛集團表示降息時機已趨成熟後，市場加大Fed今年三次降息的押注。

鮑爾在華盛頓經濟俱樂部受訪表示：「今年第一季我們沒有取得額外信心，但第二季的三個數據增添一些信心，通膨現在已下降，勞動市場確實降溫，我們關注這兩項任務，它們之間的平衡改善許多。」

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美經濟不太可能硬著陸

他提到，Fed的政策具「長期且可變的滯後性」，亦即若等到通膨降至二％才降息，也許將等待太久，因為「現在進行的緊縮措施或是已實施的緊縮幅度，仍將具有驅動通膨降至二％以下的效應」。他也補充，美國經濟現在不太可能發生「硬著陸」。

在疫情期間，Fed將聯邦基準利率從○％至○．二五％區間持續調升，從去年七月迄今，Fed維持該利率在五．二五％至五．五％，該利率水準直接或間接影響包括房貸利率在內的整體經濟。鮑爾開玩笑說：「我不認識的人總說：『嗨，降息吧！』今早電梯裡有人就這麼對我說。」

彭博指出，美股近期的漲勢充分反映今年兩次降息、每次調降○．二五個百分點的押注，十五日市場押注三次降息的機率升高至六十％，普遍預測Fed九月首度降息。不過，高盛經濟學家認為Fed最快七月就會降息。

市場押注今年降息3次機率超過60％

六月較預期疲軟的就業與通膨數據已升高降息預期，高盛首席經濟學家哈哲斯（Jan Hatzius）為首的分析團隊報告說，近期經濟數據為七月降息提供合理性，市場押注Fed加快降息的機率升高。

上週五，十二月利率期貨顯示，年底基準利率為四．七一％，相當於降息兩個一碼（○．二五個百分點）加上一個半碼，十五日該利率一度低於四．六六％，亦即降息三碼的機率超過六十％。

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