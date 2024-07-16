美股早盤開高 川普概念股大漲

川普遇襲後首個交易日的15日週一美股開盤走高，川普概念股、加密貨幣股領漲。 圖為紐交所一隅擺著共和黨候選人川普和拜登總統的競選週邊商品。（彭博）

〔編譯盧永山／綜合報導〕週一美股開盤走高，川普概念股、加密貨幣股領漲，因市場押注美國前總統川普在逃過暗殺後，今年十一月回鍋白宮的機率大增。歐股則下跌，因Burberry、Swatch等奢侈品股業績不如預期。

川普遇襲後首個交易日 旗下TMTG一度飆漲67％

美股開盤後，標普五百指數上漲○．四％，道瓊工業指數漲○．六％，那斯達克指數上漲○．七％；其中，川普媒體科技集團（TMTG）一度大漲六十七％，川普持有該公司大多數股權，截至六月二十五日的市值約三十八億美元，該公司也是川普愛用的社群媒體平台Truth Social的母公司。

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加密貨幣股也走高，在川普逃過槍擊後，比特幣價格漲至兩週最高，因川普聲稱自己是加密貨幣的擁護者。週一加密貨幣交易平台Coinbase、比特幣挖礦商Riot Platforms和Marathon Digital漲幅介於六％至七％之間。

Geo Group、CoreCivic等監獄營運商股價也大漲，因川普承諾選上後將取締非法移民，可能提高拘留中心的需求。

週一歐洲三大股市開盤下跌，投資人除了擔憂川普遭暗殺未遂的後續效應，也關注企業陸續發布的財報。英國奢侈品Burberry股價重挫十五．一％，因該公司首季營收暴跌二十二％，並宣布執行長艾克羅伊德（Jonathan Akeroyd）即刻去職，由前美國時尚品牌Michael Kors執行長舒爾曼（Joshua Schulman）接任。

瑞士錶製造商Swatch股價重挫十．八％，因該公司上半年營收和獲利大跌。瑞訊銀行分析師指出，中國經濟低迷，歐洲奢侈品產業也都受到負面影響。

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