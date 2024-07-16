中國第2季GDP成長4.7% 創5季最低

由於房市持續低迷、消費支出疲弱等因素，中國第二季經濟成長4.7％，不如市場預期的5.1％，更低於第一季的5.3％，創去年第一季以來最低。（路透檔案照）

低於預期

〔編譯盧永山／綜合報導〕由於房市持續低迷、消費支出疲弱等因素，中國第二季經濟成長四．七％，不如市場預期的五．一％，更低於第一季的五．三％，創去年第一季以來最低，使中國要實現官方設定的全年經濟成長率五％目標更加困難，增加北京當局必須推出更多刺激措施的壓力。

實現全年5％目標難度大 北京料推出更多刺激措施

中國一直窮於應付房市危機、消費支出疲弱和青年失業率居高不下等問題；與美國和歐盟的貿易緊張，也導致中國很難取得敏感技術，電動車等出口產品又面臨關稅調漲的壓力，這些都拖累中國的經濟成長。

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房市股市雙跌 家庭消費續疲弱

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林表示：「整體而言，令人失望的GDP數據顯示，要實現全年五％的成長目標仍面臨極大挑戰。房價股價下跌帶來的負財富效應，以及產業削減成本所導致的低薪資成長，都在拖累消費，造成民眾減少購買昂貴商品，只考慮基本的飲食和娛樂消費。」

6月零售年增率2％ 創一年半最低

中國六月零售銷售年增率僅二％，遠低於五月的三．七％，創二○二二年十二月以來最低；上半年房地產投資萎縮十．一％，新屋銷售下降二十六．九％。

澳盛銀行高級中國策略師邢兆鵬說，昨日公布的經濟數據，焦點在於疲弱的零售銷售，由於雇主削減薪資，青年失業率居高不下，家庭消費依舊疲弱，對於未來仍小心謹慎。

路透調查，分析師預測今年第三季中國人民銀行將調降貸款市場報價利率（LPR）○．一個百分點，並調降銀行存款準備金率一碼（○．二五個百分點）。花旗分析師預料，在中共第二十屆三中全會落幕後，預料中國政府將公布另一波支持房市措施。

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