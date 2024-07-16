攜手米其林教父牛排 華銀推跨界活動

〔記者高嘉和／台北報導〕華南銀行秉持探索客戶需求出發，持續優化產品及服務模式，提供重視生活品味層峰客戶專屬優惠，與知名頂級餐廳「教父牛排」攜手推出一系列精彩活動，自七月十五日起，於華銀官方臉書粉絲專頁舉辦限量「餐費抵用券」抽獎活動；緊接著在八至十月推出專屬卡友消費享十％刷卡金回饋，共邀客戶品味美食外，還能讓持卡人享有限定獨家的餐桌驚喜。

教父牛排連續六度蟬聯「台灣米其林指南」一星餐廳，目前全台共有六間分店，早已成為老饕美食家心中頂級牛排的代名詞，因嚴選高品質食材及精湛烹飪技術而享譽盛名，而創始店更以當今最熱門「私宅概念」重新打造，讓顧客如同回到家一樣舒適自在，卻能享受低調奢華的用餐環境與細緻的服務，並以國際性烹調手法融合日式與法式優雅內斂風格，為牛排料理注入多樣化元素，吸引高端消費者的青睞及推崇。

請繼續往下閱讀...

教父牛排主理人鄧有癸師傅以五十年料理生涯的職人精神，對食物美味的堅持，每一塊牛排都經過精心挑選和烹製，即使在持續刷新客戶味蕾的同時，也確保每一位客人都能享受到最純正、最美味的牛排盛宴，與華銀以守護客戶的初衷、傾聽客戶的期待為企業核心理念不謀而合，這次聯手不只打造尊榮的用餐體驗，也期待讓更多客戶重新定義對牛排的鑑賞品味。

華銀開創國內銀行與米其林摘星餐廳合作的新篇章，展現專業金融與高端餐飲結合的創新服務，不僅詮釋品牌形象，也體現對質感生活的關注與承諾。未來，華銀將持續推出跨界品牌合作，為客戶創造更多驚喜，透過強強聯手，實現品牌的深度融合與客戶互惠的三方共贏。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法