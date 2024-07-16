前5月逾65歲就業者42萬人 3年新高

今年前五月，六十五歲以上高齡就業者人數逾四十二萬，為近三年新高。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院昨三讀通過勞基法修正案，增列勞工六十五歲得延後退休。不過，勞動部為提高中高齡勞參率，早已訂定「中高齡者及高齡者就業促進法」，提供雇主僱用獎勵措施；根據統計，今年前五月，六十五歲以上高齡就業者人數逾四十二萬，為近三年新高。

勞動力發展署統計，近三年六十五歲以上高齡就業者穩定成長，二○二一至二○二三年分別為三十五萬、三十八萬、四十一萬人，今年前五月則達四十二．七萬人。

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但全國產業總工會秘書長戴國榮指出，台灣六十五歲以上高齡者的勞參率仍低於美、日、韓等國，呼籲政府拿出政策誘因，營造更友善的職場工作環境，例如提供彈性工時，讓高齡勞工兼顧工作與家庭，也亟需設計適合高齡者的工作型態。

戴國榮提醒，並非百工百業都適合六十五歲以後繼續工作，勞力密集耗費大量體力的工作或牽涉公共安全的行業，若要執行，政府須訂定配套措施；另，屬於「智力」工作的白領，若有大量領取高薪的主管在六十五歲以後續任，恐壓縮年輕族群的工作機會及升遷管道。

勞動部為鼓勵企業留聘滿六十五歲的在職勞工，於繼續僱用期間滿六個月，自僱用第一個月起，每人每月補助雇主一．三萬元、且一次發給六個月的「繼續僱用補助」；第七個月起，每月補助提高至一．五萬元，按季核發補助十二個月，共可補助十八個月。

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