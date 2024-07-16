晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

前5月逾65歲就業者42萬人 3年新高

2024/07/16 05:30

今年前五月，六十五歲以上高齡就業者人數逾四十二萬，為近三年新高。（資料照）

〔記者李靚慧／台北報導〕立法院昨三讀通過勞基法修正案，增列勞工六十五歲得延後退休。不過，勞動部為提高中高齡勞參率，早已訂定「中高齡者及高齡者就業促進法」，提供雇主僱用獎勵措施；根據統計，今年前五月，六十五歲以上高齡就業者人數逾四十二萬，為近三年新高。

勞動力發展署統計，近三年六十五歲以上高齡就業者穩定成長，二○二一至二○二三年分別為三十五萬、三十八萬、四十一萬人，今年前五月則達四十二．七萬人。

但全國產業總工會秘書長戴國榮指出，台灣六十五歲以上高齡者的勞參率仍低於美、日、韓等國，呼籲政府拿出政策誘因，營造更友善的職場工作環境，例如提供彈性工時，讓高齡勞工兼顧工作與家庭，也亟需設計適合高齡者的工作型態。

戴國榮提醒，並非百工百業都適合六十五歲以後繼續工作，勞力密集耗費大量體力的工作或牽涉公共安全的行業，若要執行，政府須訂定配套措施；另，屬於「智力」工作的白領，若有大量領取高薪的主管在六十五歲以後續任，恐壓縮年輕族群的工作機會及升遷管道。

勞動部為鼓勵企業留聘滿六十五歲的在職勞工，於繼續僱用期間滿六個月，自僱用第一個月起，每人每月補助雇主一．三萬元、且一次發給六個月的「繼續僱用補助」；第七個月起，每月補助提高至一．五萬元，按季核發補助十二個月，共可補助十八個月。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財