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核二室外乾貯有譜 延役關鍵在「室內」

2024/07/16 05:30

核二廠需「室內」乾貯設施，才有條件延役。（台電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕核二乾貯設施有望後年啟用，對於政府是否採用核能，經濟部能源署長游振偉昨表示，尊重立法院決議，核安、核廢、社會共識條件不變；台電則說，不論延役或除役，都需要乾貯設施。據了解，核一廠條件已無延役可能性，核二廠需「室內」乾貯設施，才有條件走向延役。

台電、新北市府今年陸續達成行政調解，核二室外乾貯水保計畫已於本月十一日送達新北市府審查，市府預計要六週時間；台電獲核准後，須召開公聽會與施工準備，預計最快明年施工，二○二六年中取得乾貯運轉執照。

乾貯設施主要是「暫存」用過的核燃料棒（高階核廢料），讓核電廠的爐心、燃料池可以清空，進而拆除反應爐等，進入「真除役」。過去因燃料池滿、爐心也移不出燃料棒，核一、核二廠都只是「假除役」，每年還要負擔巨額維護費。

隨核一、核二室外乾貯都與新北市府達成共識，台電估計，核一廠燃料棒可在九月移出，核二廠則可於明年二月熱測試、開始移出。

外界認為，乾貯設施露出曙光，重啟核能可能性增加。事實上，核一、核二廠狀況不盡相同，依照環團訴求，前行政院長林全時代已拍板，台電室外、室內乾貯均要興建。

據悉，因核一廠腹地小，「室內」乾貯預定地過去是氣渦輪機廠房，現已拆除，核一廠已「完全沒有」延役條件；核二廠範圍相對較大，但室外乾貯最多能支撐核二再運轉五年，想延役仍需「室內乾貯」，台電曾評估，室內乾貯招標加上興建，最快要六年才能啟用。

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