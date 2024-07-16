夜間備用率 2029前後落差大

十年內全國電力供需推估

5年內最低僅8.1％ 2029年起逾20％

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署昨天公布最新全國電力資源供需報告，今年夜間備用容量率為八．一％，但二○二九年起暴衝到二十％以上，遭指過度樂觀；對此，能源署長游振偉直言，機組建置時間長，也涉及地方民意等不確定因素，確實「寬估」年度備用容量率。

一般衡量電力充裕會以「備轉容量率」或「備用容量率」檢視，前者為每日計算，扣除歲修、故障機組；後者以年度估算，將所有可供電機組列入，並分別以十％、十五％做為電力充裕標準。

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能源署說明，隨綠電建設增加，白天光電供應達七GW，電力系統壓力已移轉到「夜尖峰」；報告揭露，在AI爆發的二○二四到二○二八年，夜間的備用容量率約八．一％到十三．三％，明顯不及過去要求的十五％，未來五年夜間供電恐有壓力。

台電認為，因整體用電量成長，以百分比顯示會失真，應改容量絕對值呈現；且白天過去準備要應付六小時，目前夜間挑戰為三小時，時空背景不同。能源署也說，目前電力韌性持續檢討中。

至於二○二九到二○三三年的夜間備用容量率「跳躍式」大增，與長期電源開發仰賴不少「新增燃氣電源」有關。台電副總蔡志孟說明，台電有洽詢有意願的IPP民營電廠，該年度有需求就會招標；能源署組長陳景生補充，新增燃氣不限於民營電廠，也有台電研議中的計畫。

游振偉強調，機組建置時間長，環評、地方政府、民眾支持等都是不確定因素，因此將夜間的備用容量率「寬估」；面對台灣短期AI帶來電力需求，他說，電力建設、電網韌性更新與儲能建置三項工作須同步進行，盼社會各界支持。

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