AI火熱拉高用電 估10年平均成長2.8%

十年內全國電力供需推估

2028年AI電力需求 估較今年大增8倍

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部能源署昨公布「二○二三全國電力資源供需報告」，能源署長游振偉表示，因AI人工智慧帶動國內半導體用電成長，估計二○二八年AI電力需求達到二二四萬瓩，較今年大增八倍，而十年平均電力成長率達二．八％。

經濟部公布「全國電力資源供需報告」，今年一口氣公布十年，游振偉說，AI帶動半導體科技擴廠，二○二八年是相關建設剛投入，前五年電力年均成長率約為二．五％，預期後續會大幅成長，長期十年電力年均成長率約二．八％。

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能源署說明，AI科技用電今年為二十四萬瓩，估計到二○二八年需求會增加二百萬瓩；若以裝置量來看，已超越核三廠。游振偉補充，能源署定期與產發署、技術司及國際大廠討論，業者也會向台電提出用電申請，相關數據經綜合評估，難說到底是以幾座資料中心預估。

報告揭露，十年內燃氣機組約淨增加一七八六萬瓩；再生能源受到疫情等因素影響，明年發電占比調為十五％，二○二六年十一月起占比可達二成，二○三○年擴大至二十四．七％。

不過，官方報告「趕進度」，太陽光電後年要大增近四．八GW（十億瓦）。游振偉說明，目前光電設置量約十三GW，持續朝二十GW目標推動，但預估明年仍會有少部分無法達成，因此會在二○二六年完成，「量就會比較多」。

離岸風電進展也受質疑，游振偉說，疫情、戰爭後，全球互相競爭影響到風場建設，政策仍以明年完成五．七GW為目標。他強調，遇到不可抗力如何調整可滾動檢討，但還是要先放進去計畫，依照目標努力。

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