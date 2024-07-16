財經青紅燈》漢達生技死當了？

今年台股火熱，IPO市場也強強滾，不過今年IPO怪事特別多，其中一樁應該是箇中翹楚，今年5月下旬，櫃買董事會罕見撤銷自己已經通過的興櫃漢達生技（6620）上櫃案，成為第一樁才通過上市櫃審查就被撤銷的IPO案，未來漢達還有機會在台灣掛牌嗎？

據了解，櫃買董事也是在5月24日當天開會時才拿到櫃買經理部門提供的此案報告，因發現漢達生技有部分資訊在IPO審查時未詳細提供，並在通過IPO審查後在未公開的法人座談會上才揭露，造成股價大幅下滑，有誠信問題，因此建議撤銷其上櫃案。

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此案的源頭，據傳是來自一封匿名檢舉信，此檢舉信寄給金管會，內容應該不脫當時漢達在法人座談會揭露的利空消息，有資訊不對稱的現象，造成投資人損失，金管會因此下令櫃買徹查，就連漢達公司也是在櫃買董事會結束後，才得知上櫃案已被撤銷，顯見此匿名檢舉信的威力。

事實上，漢達生技要送件IPO，原本還有兩個疑慮，第一個是曾經刁難台灣買BNT疫苗的中國上海復星是其持股近10%的大股東，但櫃買表示，漢達送件申請上櫃時，上海復星持股僅剩2%，影響力大減，只是上海復星如何賣出持股、何時賣出不得而知。

其二是漢達董事長劉芳宇在中國出生，後來到美國求學，進而成為美籍華人，創立漢達，而2014年在台掛牌的再生-KY被空頭狙擊時，主管機關全面檢討泛中資來台掛牌，針對負責人曾是中國籍的公司，潛規則是要求券商不要送件，而漢達似乎有這樣的問題；但主管機關表示，負責人原為中籍改拿別國國籍，主要是看居住事實以及公司實際營運地的認定，漢達沒有這個問題。

漢達此案給市場兩個啟發，首先就是IPO通過後不要隨便亂辦未公開的法人座談會，也不要揭露沒講過的內容；第二，這封匿名檢舉信相當厲害，背後影響力不容小覷。外傳已有漢達股東向投保中心陳情，要向漢達公司求償，並要求主管機關徹查漢達有無內線交易問題。一位櫃買董事私下表示，只要現在這批櫃買董事仍在，漢達短期要在櫃買IPO，應該是不可能的任務！（陳永吉）

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