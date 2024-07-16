AI伺服器拉貨力道增 機殼廠下半年營運爆發

研調機構預估，因AI算力需求提升，第二、三季AI伺服器出貨將維持季增。各機殼廠營收多維持成長。（示意圖，彭博）

〔記者歐宇祥／台北報導〕輝達（NVIDIA）GB200伺服器將於第四季問世，供應鏈營運漸強，機殼廠龍頭勤誠（8210），以及迎廣（6117）、晟銘電（3013）上半年營收表現都不俗，下半年有望持續提升；法人指出，勤誠除是輝達2U（機架單位）合作夥伴，近期也成為4U伺服器機殼合作廠商，今明年營運成長趨勢明確。

勤誠、迎廣、晟銘電 上半年業績表現都不俗

研調機構預估，因AI算力需求提升，第二、三季AI伺服器出貨將維持季增。各機殼廠營收多維持成長，勤誠上半年累計營收年增達到53%，創同期新高紀錄。

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勤誠昨表示，進入產業旺季，下半年主要成長動能在AI伺服器需求增溫，加上高U數產品需求提升，營運有望優於上半年，水冷領域也持續鑽研、尋找更多切入點。

AI需求持續擴張，近期也傳出勤誠入列輝達4U機殼合作廠商，預計明年量產出貨，勤誠昨不評論客戶特定專案，僅稱近期開案量提升，皆配合客戶規劃前進。法人指出，勤誠4U專案持續推進中，且越高U數機殼的單價、毛利都會較好，不過仍需看輝達圖形處理器（GPU）量產進度，將左右下半年、明年首季表現。

同為伺服器供應鏈的晟銘電、迎廣上半年成長也強勁，受惠AI拉貨力道開始增強，晟銘電上半年累計營收年增41%，因晟銘電以伺服器領域占營收比重大宗，水冷機櫃產品也發展較早，公司估最快第四季出貨，有望帶動今年營運逐季提升。

迎廣上半年累計營收年增達48%，下半年伺服器領域將維持逐季成長，AI產品已占整體伺服器營收的10%、水冷比重也將持續增加，帶動下半年成長。迎廣表示，除伺服器機殼、系統組裝業務外，也看好AI PC需求明年發酵，今明年營運向上。

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