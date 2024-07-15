每6.42宅新餘屋 有1戶屋齡近5年

2023年第4季全國、六都待售新成屋數量

〔記者徐義平／台北報導〕根據內政部最新低度用電住宅（空屋）、待售新成屋（餘屋）統計，去年第四季全國待售新成屋屋齡近五年有一萬五七二四宅、占整體餘屋比重約十五．五七％；也就是說，每六．四二宅新建餘屋就有一宅屋齡近五年。

根據統計，六都中，屋齡近五年待售新成屋最多的是台中市三○六二宅、占比約十九．四二％，新北市二九九九宅居次、占十四．七二％；台北市僅七一四宅、但占比達十八．八八％，為六都中近五年待售新成屋占比第二高，僅次於台中市。

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房市專家何世昌指出，往年餘屋量飆高時房價容易下挫，主因民眾會因獲利了結等因素出售房屋，陷入與建商削價競爭的窘況。然而，「房地合一稅二．○」將重稅閉鎖期延長至五年，且預售屋完成交屋後持有時間重新起算，造成二手屋市場屋齡五年的新屋委售量驟減，這塊空白市場轉由建商獨家供應，建商成為最大受惠者。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，市場上並未有新成屋待售數量很多的感受，可能與部分新案屬於合建性質，如重劃區土地、都更案等，有些地主分回後並無實際使用需求，就這樣擺著，導致新建餘屋的數量增加，目前市場上似乎沒有大量房屋出現一賣再賣或賣不掉的問題。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示，中古屋持有時間長、取得成本低、價格彈性大，而預售屋入場門檻低、規劃設備新、總價設計精準；反觀已蓋好的新建待售成屋，頂多滿足現住需求，但付款條件、產品規劃的優勢顯然不如前述兩者，因此只能以區域、社區、品牌條件等效用及稀有性來吸引買方。

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