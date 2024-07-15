桃園龜山新餘屋 連5季逾4千宅居榜首

2023年第4季全國待售新成屋前十多行政區

去年Q4全國新餘屋10.1萬宅 創新高

〔記者徐義平／台北報導〕房市熱絡，建商加足馬力推新案，待售新成屋數量跟著拉高。根據內政部最新低度用電住宅（空屋）、待售新成屋（餘屋）統計，去年第四季全國待售新成屋首度破十萬宅、達十．一萬餘宅，而前十大餘屋行政區，桃園龜山以四二六一宅蟬聯榜首，且連續五季餘屋數超過四千宅。

淡水餘屋暴增至3331宅 季增達1.06倍

房產業者指出，去年第四季淡水餘屋暴增至三三三一宅，較前一季的一六一六宅、增幅達一．○六倍；觀察前十大餘屋行政區，主要集中在新北市、桃園市、台中市及高雄市，其中桃園市入榜的三個行政區，合計餘屋一萬一二九六宅，占全市餘屋比約六十五．五％。

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房市專家何世昌分析，桃園龜山待售成屋主要集中在A7重劃區，逾四千宅高居全國之首，甚至比整個台北市還多，但因在機場捷運沿線屬房價鞍型區，北北桃不少首購族買盤流入，成交量也很可觀。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一段時間的推案熱區，也是新餘屋較多的區域，可能與建商保留部分成屋再銷售有關，也有可能是現在交屋時程拉得較長，辦理完第一次登記後，預售買方還未辦理過戶，導致新建餘屋的數量增加。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛分析，全國待售新成屋量最大的區域有幾個特徵，就是有軌道經濟、產業加持的大型重劃區，形成強大磁吸效果，帶動建商投資，也創造大量待售成屋；然而，新市鎮、重劃區的公共設施服務是否追得上高漲的房價及湧入的家庭、人口，恐怕是未來支撐成長或商圈比價的重要關鍵。

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