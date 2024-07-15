經濟不給力 中「統戰旅遊」沒說服力

中國利用夏令營和交流團等名義吸引台灣年輕人赴中參訪，但成效不彰。 （路透）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國利用夏令營和交流團等名義吸引台灣年輕人赴中參訪，希望藉此增進對中華民族的認同感；但隨著中國經濟放緩，又緊縮國安法規，中國吸引力逐漸下滑，統戰成效似乎受到影響。

英國《經濟學人》近日報導，二十二歲的台灣青年Henry Wang近期前往中國四川，參加專為台灣年輕人舉辦的營隊，大部分費用均由中國政府買單；他形容是場愉快的旅行，唯一令人討厭的是政治灌輸，他必須忍受關於兩岸統一的長篇大論、對習近平的讚美之詞，以及關於兩岸一家親的歌曲。

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Wang說︰「我把它當成參加低價旅行團必須付出的額外代價」，但只要認知到自己參加的是統戰團，就能忽略這些政治宣傳。

「二○二四兩岸青年高峰會」七月三日在北京登場，約有一三○○名台灣人參加，中國國台辦主任宋濤致詞時呼籲，兩岸青年要成為反對台獨分裂的先鋒力量；台灣前總統馬英九透過視訊致詞指出，希望未來繼續推動兩岸青年交流，共創中華民族的美好未來。

然而，中國的動作並未贏得台灣年輕人的支持，民調顯示，台灣三十五歲以下的成年人超過八成認為自己是台灣人而不是中國人；二十多歲的族群，逾九成認為台灣和中國是兩個不同的國家，且對於在中國工作、求學或投資的興趣正在減弱，表示有興趣的比率從二○一九年的三十三％下降到二○二二年的三％。

相較二○一○年代中期，每年有一三○○名台灣學生前往中國就讀大學，目前每年約只有三百人。過去十年，三十歲以下台灣人赴中工作的人數已減少約七十％，在二○二二年降至一．七萬人。

《經濟學人》指出，中國吸引力下降是很容易理解的，中國曾被台灣年輕人視為經濟機會之地，如今隨著經濟放緩，活力已大大減弱，中國年輕人也散播有關失業、幻想破滅或精疲力盡的梗圖；中國不久前還公布懲治「台獨」頑固分離主義分子的新指引，都讓台灣年輕人離中國越來越遠。

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