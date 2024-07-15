〈財經週報-本週熱點〉雙率降 人民幣存款餘額剩1300億

人民幣前景不佳，國銀6月人民幣存款餘額預期約在1,300億元附近。 （路透）

記者陳梅英／專題報導

中央銀行本週將公布6月國銀人民幣存款餘額，儘管聯準會（Fed）降息在即，不過美元雙率仍較人民幣吸晴，預期6月人民幣存款餘額仍然亦降難增，大約落在1,300億元附近。

根據央行統計，5月人民幣存款餘額終止連3黑，回升至1,307.87億元，主要是法人戶匯回在中國的投資所得及股利，還有法人戶將美元貨款轉為人民幣存款，一般民眾減持人民幣趨勢不變。

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其中，外匯指定銀行（DBU）5月人民幣存款餘額961.72億元，較4月減少1.25億元、減幅0.12％；國際金融業務分行（OBU）增加53.16億元，升至346.15億元。

個人戶存人民幣基本上以投資理財需求為主，由於中國經濟不振，人民幣匯率持續走低，市場預期中國人行可能再度降準救市，加上美國總統候選人川普揚言再對中國加徵關稅，人民幣前景不佳，短期仍難吸引國人進駐。

人民幣存款業務於2013年2月開辦後，兩年內衝破3,000億元，一度風光，惟2018年美中貿易衝突爆發，人民幣匯價貶破7兑1美元大關，人民幣存款餘額開始逐年遞減，今年以來人民幣存款餘額大抵落在1,300億元、10年低點附近。

經濟部本週將公布上半年僑外投資、對外投資統計。根據經濟部投審司資料，今年1-5月我對外投資件數共427件，投資金額146.44億美元，年增49％，主要是廠商國際佈局，增加對新南向投資。

據統計，前5月核准對新南向國家投資件數為134件，增69.62％，投資金額42.17億美元，年增119.17％，其中投資金額較大者為新加坡、越南及泰國。

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