〈財經週報-投資觀點〉總經基本面三大支柱 AI人工智慧趨勢、聯準會降息、景氣信號續亮黃紅燈

景氣對策信號與分數

■呂正傑

CME FedWatch Tool

2024下半年重點趨勢以及展望有哪些？

台美股市行情

2024年已經過去一半，受惠AI人工智慧題材，以及5月美國CPI滑落至3.3%導致降息預期提升，台美股市行情表現亮眼，統計年初至7月5日為止，加權指數上漲31.37%，S&P 500漲幅16.72%，那斯達克指數則是22.26%。

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個別來看，近千家上市股票之中，大約26.3%的股票表現優於加權指數，其中漲幅突破100%高達47家，至於投資大眾偏愛的ETF也是出色，漲幅TOP10之中槓桿型ETF漲幅80%左右，一般型ETF也有50%的報酬績效。

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一路創高的台北股市在2024下半年還有機會繼續漲嗎？首先，隨著S&P 500指數持續創下新高，包含高盛、花旗與Evercore ISI紛紛上調年底目標價位，值得注意的是，在2024年初大多數投行機構基於2023年股市強勁表現，預期2024年的回報率僅是微幅增長表現平平，但顯然在AI科技的趨勢之下，股市變化早已大幅超出預期範圍，主要的關鍵就是AI人工智慧帶來的生產力提升。

根據Mckinsey提出到2030年約有70%的公司會採用至少一項以上的人工智慧應用，PwC則預估2030年時，人工智慧會為市場帶來15.7兆美元的營收，影響全球GDP成長達14%。研究機構IDC發布報告預測，2022年全球人工智慧軟體市場規模為640億美元，預估至2027年將達到2790億美元水準，年複合成長率為31.4%。

其次，日圓兌美元匯率貶值至160的水位，同時也使得美債10年期殖利率上升，殖利率維持在高位有助於抑制美國經濟不過熱，聯準會也能更有餘裕在後續使用寬鬆貨幣政策，根據FedWatch數據顯示，9月降息機率升至72%，揮別高利率的時刻已經啟動倒數。

最後，景氣對策信號連續2個月呈黃紅燈，國發會表示「出口逐步改善，經濟復甦力道比預期好」，將股價對比景氣燈號，可以發現台股市場的熱度隨著景氣燈號有同向變動關係，判斷後續還有一段上升的過程，因此投資人不需要拘泥於現在的點數是多少，而是應該把握本次的景氣上行週期，不論科技型ETF或是美債ETF都是可以追蹤的標的。

（作者為永豐金證券投資顧問部主管協理）

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