〈財經週報-第三季台股〉奧運題材點火 紡織業訂單來了

紡織族群營收及EPS

記者方韋傑／專題報導

巴黎奧運即將登場，可望帶動相關商品業績，多數紡織業者相繼看好下半年獲利成長。（路透）

紡織族群隨著產業進入回補庫存循環，加上巴黎奧運賽事促進品牌廠出貨動能，多數業者相繼看好下半年獲利成長，帶動買盤鎖定龍頭廠儒鴻（1476）、成衣代工大廠聚陽（1477）以及其上游供應鏈集盛（1455）、力鵬（1447）等。法人認為，相關廠商股價從長線來看皆能有所表現。

新客戶穩定成長 儒鴻今年營收可望增逾1成

觀察基本面，儒鴻今年6月營收33.9億元，寫下近22個月新高，第二季營收95.9億元，為近七季以來新高，上半年累計營收172.2億元、年增20.3%。在今年股東會後卸任的前董事長洪鎮海於卸任前已宣告調高下半年營運展望，每月營收都可站穩30億元關卡，主要是受惠於新客戶穩定成長，帶動全年業績年增幅度將逾1成。

請繼續往下閱讀...

新客戶挹注 聚陽下半年營收上看200億

聚陽方面，今年6月營收27.47億元，助攻第二季業績達76.94億元，創歷年同期新高，而上半年累計營收則為163億元，較去年同期成長8.26%。聚陽董事長周理平預估，由於受到大型新客戶的訂單挹注，第三季或第四季業績可能出現單季歷史新高表現，整體下半年營收更有機會達到200億元。

此外，在市場需求回溫、客戶庫存回補帶動之下，加工絲廠集盛逐漸走出營運低谷期，6月營收9.07億元，大幅年增71.13％，即使尼龍粒仍受到中國產品大打價格戰，但整體加工絲產能稼動率已達80%，且特殊品佔比高，第二季有機會轉盈，下半年進一步優於上半年。

力鵬目前持續在印尼攜手國內成衣加工業者搶攻商機，目前每月皆有2個班次的貨船專門運送尼龍原料，助攻力鵬穩定出貨。此外，織染業務也在客戶拉貨之下產能滿載，營運團隊看好下半年有成長空間。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法