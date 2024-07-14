MSCI指數權重／台灣、印度強勢崛起 中國龍頭地位恐不保

根據彭博彙編數據顯示，台灣與印度在MSCI新興市場指數的權重均逾19％，而中國從40％一路下滑至22.8％，若趨勢持續，台、印今年有望趕上中國。圖為印度孟買證券交易所大樓。（彭博檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕彭博昨報導，取代中國成為新興市場股票投資組合新龍頭的競賽逐漸升溫，目前台灣與印度並駕齊驅。根據彭博彙編數據顯示，台灣與印度在MSCI新興市場指數的權重均逾十九％，而中國從二○二○年的四十％最高紀錄一路下滑至二十二．八％，若該趨勢持續，台灣與印度有望今年就趕上中國在該指數的地位。

新加坡海峽投資控股基金經理人布哈加瓦說，投資人透過多元投資其他市場，尋求管控中國在新興市場權重過高的風險，而台灣科技實力，特別是半導體產業，以及印度越發成長的科技領域與數位經濟，使他們成為吸引人的替代選項。

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中國在新興市場的高權重使基金經理人付出慘重代價，二○二○年起中國對科技業展開的監管打壓以及對房地產部門進行的去槓桿行動，使投資機構數兆美元灰飛煙滅。

報導說，台股今年以來飆漲三十三％，印度Nifty 五十指數漲逾十二％，反觀中國股市疲軟，A股基準指數與年初持平，顯示三中全會提出解決經濟困境路徑圖的急迫性。

彭博︰「去中國化」成投資市場新趨勢

「去中國化」已成為投資市場新趨勢，排除中國的新興市場基金更受歡迎。而MSCI中國指數十二個月的預期獲利，今年來幾乎沒有變化，然而台灣與印度至少皆增加十三％。

彭博數據也顯示，排除中國的亞洲新興股票市場，六月以來淨流入約九十億美元資金，創下空前紀錄，其中台灣、印度與南韓是資金主要流入國；同時期，透過與香港的聯通機制，大量資金正從中國流出。

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