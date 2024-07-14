印度台海對策 不看大國臉色

印度尼赫魯大學國際關係學院院長謝鋼。（記者方韋傑攝）

記者方韋傑／專題報導

國際與地緣政治錯綜複雜，印度賈瓦哈拉爾．尼赫魯大學國際關係學院院長謝鋼說，以印度政府的立場，不可能為了烏俄戰事爆發，或是俄方被拒於G七高峰會門外，印度就要接納西方國家的策略，突然立即性地停止採購俄羅斯武器；官方的做法是提高美國、法國、韓國軍武的輸入比重，以此稀釋對俄國軍火的依賴程度，用多元化的方式取代效果單一且片面的舉措，畢竟當印中、印巴邊境爆發衝突時，也未曾見到西方國家批評印度的對手。

謝鋼強調，印度政府全然是出於自身利益的考量，這也是台灣政府制定政策時值得借鏡的方式之一。對於中國內部而言，「任何導致失去台灣的人，都宛如當年簽下馬關條約的李鴻章」，非常強烈的歷史背景正驅動著中國的對台方案，習近平自然不會想要變成李鴻章，現在對台施加的壓力有所提升，可以視為中國更為團結，抑或是派系鬥爭之下產生的結果，如果不是為了入侵做準備，不會有國家沒事對著鄰近區域三天兩頭就軍事演習。

請繼續往下閱讀...

謝鋼 ︰與美簽有物流協議 可做美軍後勤

「我們不知道哪種情況會演變成侵台的導火線，但可以確定的是，這對台灣來說是攸關存亡的大事」。謝鋼認為，若中國片面引發戰端，印度與美方之間早已簽下物流維護協議，可為美方提供物資運輸，或是保養、維修軍機等服務，印度以前在軍演中也曾模擬過封鎖馬六甲海峽，以中斷解放軍的補給線，這些都是印度政府若面對台海戰爭，可能做出的合理舉動。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法