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自備5趴可買房？ 建商貸吹漲買氣

2024/07/14 05:30

房產業者警告，建商貸額度通常約5％至15％，若可貸足15％額度，等於購屋槓桿倍數提高到20倍，若房市景氣翻轉，「負資產」風險也將加倍。（示意圖，中央社資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕低首付、工程零付款是不少預售案銷售的行銷話術，若房貸可借到八成，購屋者初期甚至只要掏出最低總價五％的首付，其餘十五％可透過建商貸、信貸或家人資助等方式湊足；房產業者警告，建商貸額度通常約五％至十五％，若可貸足十五％額度，等於購屋槓桿倍數提高到二十倍，不僅造成近來預售屋亂象四起，若房市景氣翻轉，「負資產」風險也將加倍。

房產業者指出，成屋市場有官版的新青安房貸助攻，預售屋則有低首付、工程期零付款等優付助燃。前者具有一段式優惠利率一．七七五％，利息補貼三年，加上寬限期最長達五年、房貸年限最長可到四十年等三大手段減輕每月房貸負擔。

而預售屋主要有「建商貸」降低門檻。業者指出，過往購買預售屋、訂簽開（訂金、簽約、開工）至少要準備十％到十二％資金，興建期至少三年，依每期工程款繳足八％，最後是尾款五％。

還款壓力大 同步背房貸、建商貸

但目前低首付建案僅須拿出總價五至十％資金，興建期不用繳款，交屋時再透過建商貸五％至十％，或信貸籌資，達到足額兩成，因此部分屋主同時背有房貸、建商貸等貸款。

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，低首付建案確實掀一波預售屋狂買潮，在金管會與央行持續緊盯不動產放款集中度下，目前低首付建案以上市大型建商為主。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛直言，房價向上、需求旺盛，建商及買方都認為預售屋不但是「期貨」、更是「『期』貨」可居，但任何榮景都有到終一日，購屋前還是得先衡量付款能力，若沒辦法熬過房市低谷、還談什麼未來榮景。

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