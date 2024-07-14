龍年效應首度未見 今年新生兒恐失守13萬人

出生數續破底 生不如死創高（資料來源︰內政部 製表整理︰財經新聞群組 圖︰資料照）

高齡少子化難逆

〔記者高嘉和／台北報導〕根據內政部最新統計，今年到六月底，出生人口數僅六萬三八七四人，年減二一五四人、年減幅度三．二六％，是史上首度未出現龍年出生潮，全年出生人口恐將失守十三萬大關；因高齡少子化難逆，前六月自然增加（出生減去死亡人口）達負三萬八六一○人，折合年自然增加率為負千分之三．三二，「生不如死」勢將創下新高。

今年「生不如死」恐續創高

台灣有統計以來，出生人數最多的一年是一九七六年的四十二．五萬人，那一年就是龍年；隨後一路走跌到一九八六、八七年的三十．九萬、三十一．四萬人的低點後，隔年一九八八年的龍年又回升到三十四．二萬人，之後的二○○○年及二○一二年的兩次龍年，也都會明顯反彈後再一路走跌。

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今年上半年新生兒僅63874人 人口負成長3.8萬餘人

去年出生人數跌到十三．五萬人的史上最低，較前一次二○一二年龍年的二十二．九萬人少掉逾四成，原指望今年龍年可止跌，但前六月竟又續跌三．二六％，折合年粗出生率（每千人中的新生兒人數）僅剩千分之五．四九。

因出生將首度沒有龍年效應，今年前六月「生不如死」擴大到三．八萬餘人，折合年自然增加率為負千分之三．三二，是史上最慘，估全年恐上看七．七萬人，幾乎快少掉六個馬祖人口（約一．三萬人）。

台日韓等東亞三國先後步入高齡少子化困境，日本去年出生人口掉到七十五．八萬人的史上最低，較一九四九年二六九萬人的高峰，僅剩三分之一不到；南韓去年出生人數更僅二十三萬人，粗出生率僅剩千分之四．五，比台灣還慘、居全球主要國家最低，逼著南韓總統尹錫悅宣布「全國人口緊急狀態」，強調要制定政策全面應對，直到解決低出生率問題為止。

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