〈財經週報-石化業〉塑化股策略 各出奇招

國喬產品朝東南亞、美國等前進，中國營收占比降至3至4成。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

塑化股國喬（1312）、聯成（1313）、中石化（1314）、東聯（1710）、長興（1717）各家轉型策略不盡相同，東聯、長興朝特用化學方向邁進，聯成將市場轉往日本，中石化則另闢蹊徑、拓展土地開發事業。

東聯指出，去年主力產品乙二醇（EG）營收佔比降至30-35％，特用化學乙醇胺（EA）、乙二醇丁醚（EB）等營收佔比拉高至65-70％，未來持續發展電子化學品，增加半導體級產品客戶；且今年開始量產聚醚胺（PEA）與乙二胺聯產物（EDAs）等胺基衍生物系列產品，應用於碳捕捉系統溶劑、反應中間體及合成樹脂硬化劑等，預期下半年產能滿載，可望挹注營收獲利。

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長興也將合成樹脂、特用材料積極拓展東協、印度、北美等市場，未來可望逐漸提高海外市場比重；尤其是電子材料部分，乾膜光阻預期將隨PCB產業回溫；精密機械部門亦將拓展設備應用領域如半導體封裝等，在ABF載板設備以外，創造更大的成長空間。

聯成看好日本市場 國喬開拓新市場

聯成、國喬則採取轉移市場策略。聯成看好日本石化產業部分設備老舊，競爭力不足，未來日本對可塑劑及PA（聚醯胺尼龍）進口需求預期將增加，將擴大行銷、提升在日本市場占有率；國喬主力產品SM（苯乙烯）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）也朝中國以外市場如東南亞、美國等前進，中國營收占比降至3至4成。

中石化升級與土地開發雙策略

至於中石化也表態布局特用化學品、光學應用材料、新能源、資通訊材料等，以切入電子科技產業供應鏈。不過，有異於同業的部分，則是成立土地開發事業部門，以活化中石化國內外土地資產及海外不動產開發為目標，布局海外市場。

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