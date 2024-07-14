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〈財經週報-石化業〉擁利基 9檔塑化股衝高價

2024/07/14 05:30

中碳等9檔股價在百元以上，各有獨到的利基點。圖為中碳屏南廠。 （資料照）

記者張慧雯／專題報導

百元塑化股營收獲利一覽表

塑化股營運、股價都很慘？其實未必，統計目前塑化股中至少有9檔股價在百元以上，材料-KY（4763）、上品（4770）、南寶（4766）、鼎基（6585）、晶呈科技（4768）、三福化（4755）、八貫（1342）、中碳（1723）、勝一（1773）等，材料-KY甚至一度晉身千金股，觀察這9家公司都各有獨到的利基點。

材料-KY積極推展國際化

材料-KY以生產銷售醋酸酐、二醋酸纖維素及二醋酸纖維絲束等產品為主。二醋酸纖維絲束主用途為過濾材料，主要應用包含菸用過濾嘴（Filters）、紙尿布乾爽層、筆芯、不織布面膜、逆滲透薄膜、污水處理等，不過以菸用過濾嘴為最大宗。

上品則是以半導體關鍵材料氟素樹脂設備及材料為主要核心業務，今年法說會時表示，上半年度出貨穩定，產能利用率有機會逐步回到9成，長期來看，美國、歐洲等地半導體持續發展，未來將積極推展國際化布局。

南寶開拓半導體製程用膠

至於南寶樹脂可不僅是你我印象中的「白膠」而已！除鞋材、鞋用以外的特用接著劑以及建材與塗料等三大產品線外，也持續投入研發如應用在半導體、電子產業的製程用膠，都是未來南寶重點開發的領域。

鼎基則是全球前三大TPU（熱塑性聚胺酯）薄膜產品供應商，從上游TPU造粒至下游TPU產品具一條龍式生產技術，產品包括TPU薄膜、密封件、管帶等，高機能薄膜產品主應用成衣、戶外用品、車用、醫療、手機隔絕材料等領域。近來美國的醫療跟汽車訂單有持續增長的現象，鼎基應用於醫療的微創手術臂保護套，客戶拉貨穩定成長中。

晶呈以半導體製程特殊氣體為主要業務，所生產的特殊氣體主要應用領域包括半導體黃光、蝕刻、薄膜、擴散/離子植入及設備清洗製程；由於客戶需求增溫，晶呈也持續擴產，目前一廠已完成C4F6二級製造設備建置，今年將陸續出貨，就連新產品光阻剝離劑（Stripper）的產量年底也有機會滿載。

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