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〈財經週報-石化業〉台聚、亞聚 朝高值化邁進

2024/07/14 05:30

台聚集團旗下公司第一季都呈現小幅虧損，但是靈活調整產品組合，也積極開發新市場。圖為台聚3月21日召開法人說明會。（中央社資料照）

記者張慧雯／專題報導

比起台塑集團，台聚集團規模小許多，雖然首季台聚（1304）、華夏（1305）、亞聚（1308）、台達化（1309）都呈現小幅虧損。不過，台聚集團一方面靈活調整產品組合，一方面也積極開發新市場。

面對4月EVA（乙烯醋酸乙烯共聚物）價格下滑，台聚看好全球太陽能裝機量將達390-430GW（十億瓦），因此對EVA的中長期需求仍在，積極朝印度與東南亞市場布局。台聚表示，EVA的產品有許多種類，可以用在太陽能產品、也可以用在高端電纜，端賴市場狀況進行產品調整。

台聚轉攻高端電纜EVA

台聚強調，過去應用在太陽能的EVA，佔EVA產品比重高達5成，如今已下修至3成左右，高毛利的高端發泡級EVA產品占比擴大。此外，高端電纜的EVA也是高單價產品，是今年積極推廣的主力。

華夏的主力產品則是PVC（聚氯乙烯），除中國外，看好包括南亞、印度、泰國、越南等需求增溫，PVC市況將可逐漸復甦；同時，PVC加工品包括管材、膠布、膠皮等則需求大增，膠帶類產品因下游需求復甦、急單湧現，膠皮則受惠北美戶外休閒旅遊旺季，在飯店、遊艇及車輛用材需求增加下，第二季可望大幅成長。

至於亞聚也以EVA產品為主，除應用於太陽能產品外，另也直攻「塗覆級EVA」，由於進入門檻高、供應廠家有限，亞聚將持續拓展塗覆級EVA，並依據市場需求調整產能，同時積極開拓中國以外市場，預估第三季完成塗覆級EVA印度外銷認證申請。

亞聚塗覆級EVA印度認證 第三季可望到手

而台達化也同樣開發中國以外的市場，包括印度、埃及、東南亞等地，今年首季ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）外銷至中國佔比降至兩成以下，GPPS（通用級聚苯乙烯）因開發中南美、非洲、中東等市場，中國比重也降至16%，全力「向外」拓展。

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