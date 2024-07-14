〈財經週報-石化業〉台塑四寶轉型 AI來幫忙

台塑積極轉型，透過AI科技研發產品、改善營運。（資料照）

記者張慧雯／專題報導

台塑四寶近年來積極轉型，不僅產品朝高值化方向前進，同時還運用AI科技研發產品、改善營運。總裁王文淵去年就率四寶董座聽輝達創辦人黃仁勳演講，今年電腦展也親自到場聽AMD執行長蘇姿丰的演講。

台塑攜手輝達 研發生成式AI石化應用

台塑（1301）指出，已與輝達共同研發生成式AI應用在石化產業上。同時，已經透過AI完成241個項目，下半年還會持續進行187個項目，預估每年效益可達11.7億元；此外，更運用量子計算開發VCM（氯乙烯）製程用抑制劑，大幅縮短9成的研發時間。

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台塑化（6505）也表示，未來朝產品升級與轉型計畫前進，在面對AI的浪潮下，利用數位科技，設定「數位」與「永續」兩大目標，帶動整體產業導入低碳、綠色的經營理念。

台化（1326）認為，其實台化的苯乙烯、PTA（對苯二甲酸）的加工成本都領先同業，可是卻贏不了產能過剩、削價競爭的紅海市場，因此積極推動「產品差異化」和「營運轉型」。在產品差異化方面推動「做精、做廣」，不以市佔率為優先考量，推廣到全球超過80個國家，包括產品認證、品質與交期穩定、即時技術服務都已獲得客戶認同。

南亞突圍 轉攻電子材料

南亞（1303）則宣示轉型成以「電子材料」為主的公司，將導入新技術、開發新事業，包括發展高速通訊與AI創新應用材料、生技與醫療健康應用醫材及低碳與綠色產品等領域。其中，塑膠加工事業轉型投入醫材相關產品及半導體、新能源用材料與車用低碳材等。

台塑也透過轉投資進軍科技醫療領域。台塑表示，與客戶合作朝科技與醫療產業轉型發展，申請近百件專利，預估投資金額6億元，年效益9億元；至於半導體產業鏈的布局，除轉投資台勝科（3532）外，台塑德山目前電子級異丙醇（IPA）品質為世界第一，廣泛使用在半導體的先進製程；台塑大金已完成電子級氫氟酸大發廠擴建，為半導體先進製程的主要供應商，同時評估發展半導體級的化學品與氣體與電子級化學品回收再利用。

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