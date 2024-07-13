逾三成資產放款房產 中銀行業瀕臨崩潰

美避險基金警告，中國銀行業超過三分之一資產放款給中國香港房地產，中國銀行體系恐瀕臨崩潰。圖為浙江杭州一處大型建案。（法新社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國避險基金海曼資本創辦人巴斯（Kyle Bass）近日在其社群平台Ｘ上警告，中國銀行體系正瀕臨崩潰，因銀行體系資產占中國GDP（國內生產毛額）三四○％，美國僅是一倍，且其中超過三分之一資產放款給中國與香港的房地產部門，而中港房地產規模已縮水三十％至五十％，中國整體銀行體系恐資不抵債。

經濟學人近期一篇文章也指出，中國小型銀行現正面臨曾困擾美國銀行多年的「儲貸危機」（S&L Crisis）；始於一九八○年代中期的該危機，因貸款成長飆升、風險管控不力以及房市低迷，導致美國超過一千家小型貸款機構倒閉或合併。

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一週內40家小銀行「被消失」

這篇標題「為何中國的銀行正消失」文章指出，中國現似乎重演美國的儲貸危機，在六月二十四日為止的一週，中國有多達四十家銀行因被併入較大銀行而消失，即使是儲貸危機最嚴峻時，美國的貸款機構也沒有以如此快的速度消失。

該文說，中國各地農村約有三八○○家小型銀行，資產約五十五兆人民幣，占銀行系統總資產的十三％，但長期管理不善，累積龐大不良貸款，許多是借貸給地產開發商與地方政府，因此曝險於中國的房地產危機；近幾年一些銀行揭露，帳目中有四十％是不良貸款，相關銀行已威脅社會穩定，而「維穩」是中國國家主席習近平最在意的事。

中國解決危機的主要方式是資本重組。地方政府發行特殊債券，用於紓困銀行等多種目的，自二○二○年十二月至今年五月，中國遼寧省將十七％特殊目的債券資金挹注銀行，最近消失的四十家小型銀行中有三十六家就在遼寧。

但批評者認為，此舉只不過是掩耳盜鈴、自欺欺人，因將數十家資產不良銀行結合起來，只會創造規模更大的不良銀行。

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