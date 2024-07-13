歐美加徵關稅前趕出貨 中6月出口大增、進口續萎縮

中國6月出口創15個月來最快增速，顯示中企趕在歐美加徵關稅前擴大出口。圖為江蘇省一處港口準備出口的大批電動車。（法新社）

〔編譯魏國金／綜合報導〕路透昨報導，中國六月出口創十五個月來最快增速，顯示製造業者趕在越來越多貿易夥伴加徵關稅前擴大出口，但進口卻萎縮，反映中國內需仍疲軟，且越來越多國家升高對中國進口產品的限制，將加劇中國下半年支撐經濟成長的壓力。

中國海關總署昨公布，以美元計價的六月出口年增八．六％，高於五月的年增七．六％與經濟學家預期的八％；進口年減二．三％，遠低於預期的年增二．八％與五月的年增一．八％，創四個月來最低點。

請繼續往下閱讀...

強勁出口可持續性 下半年中國經濟最大變數

分析師警告，出口表現能否持續有待觀察，因主要貿易夥伴已升高對中國產品的進口壁壘。保銀投資首席經濟學家張智威說，「這反映中國經濟難題，亦即內需疲軟與過剩產能得依賴出口；而強勁出口的可持續性將是今年下半年中國經濟成長的最大變數，除了美國經濟正走弱外，中國還得面對更多的貿易衝突」。

數據顯示，中國六月貿易順差九九○．五億美元，創一九八一年有紀錄以來最高紀錄，高於預期的八五○億美元與五月的八二六．二億美元；美國已多次警告，規模龐大的順差是單邊貿易有利於中國經濟的證據。

中國今年上半年出口年增三．六％至一．七一兆美元，進口年增二％至一．二七兆美元。其中出口拉丁美洲與東南亞，尤其是巴西與越南均飆漲逾十％；對美出口僅增一．五％、進口年減四．九％，出口歐盟下滑二．六％，進口也銳減五．七％；船舶、半導體與汽車出口最可觀，分別年增八十五％、二十二％與十九％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法