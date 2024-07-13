減債、成長難兼顧 中共三中全會振興經濟沒指望

中共三中全會將於十五日展開，中共領導高層將尋求在該會議上為疲軟的經濟注入信心，但政策目標相互牴觸，外媒看衰無助提振中國低迷經濟。（美聯社檔案照）

〔編譯魏國金／綜合報導〕中國備受矚目的三中全會將於十五日展開。路透指出，中共領導高層將尋求在該會議上為疲軟的經濟注入信心，但政策目標相互牴觸，例如刺激成長同時削減債務，根本難以兼顧，意味著三中全會將雷大雨小，無助提振中國低迷的經濟。

習近平強勢領導 政策互相牴觸且矛盾

每五年召開一次的三中全會，原本應在去年秋天舉行，沒對外說明理由就延後至本月，是四十多年來最晚的一次。過去中國領導人常利用該會議宣布重大政策轉向，例如一九七八年時，鄧小平提出改革開放政策；現任中國國家主席習近平則在上一次的二○一八年會議上，廢除任期限制，無限制擴大權力。

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隨著企業、就業與消費信心紛紛掉到紀錄低點，全球第二大經濟體的中國，正陷入一九九○年代日本通貨緊縮的覆轍，三中全會成為提振經濟信心的重要會議；四天會議預期將再度宣示推動先進製造業、修改稅制以遏止債務風險、處理房地產危機、刺激消費與振興民營部門等多項方針。

報導分析，因習強勢領導經濟事務，造成政策互相干擾且矛盾，例如削減地方債務，很難同時刺激成長；希望刺激內需消費，卻將資源導向製造業與基礎建設；要推動城市化、卻又想活化農村建設。預期三中會後發表聲明依然充斥著目標與承諾，但能夠實踐的是少之又少。

通縮將成為中國長期壓力

習近平去年提出所謂「新質生產力」，企圖透過科學研究與工業創新帶來技術突破、推動中國進入高成長新時代，但目前來看，公共資源的錯誤配置，只是擠壓失業、養老等社會保險支出，讓民眾更抓緊錢包、不願消費。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家埃雷洛說，「除非採取強有力的措施支持需求，否則通縮將成為中國長期壓力」。

不具名的中國政策顧問抱怨，儘管中共政府矢言「堅定不移」支持國企與民企，「但因黨太強大了，當強化黨的領導，且將黨的領導融入政府與企業，不管是國企或民企，怎可能有效發揮競爭力，這根本是矛盾的事情，從沒指望三中全會能提出解決經濟困境的好辦法」。

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