童子賢：核能是工具非信仰 服從民主決定

和碩董事長童子賢昨出席工商協進會會員大會。（記者田裕華攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩董事長童子賢昨出席工商協進會第二十六屆第三次會員大會，以「產業發展與世界局勢」為主軸發表專題演講。他強調，核能是「工具」，並不是需要全力支持或是將其打倒的「信仰」，自己雖主張透過核能與綠能妥善調配，但若全國人民在感情上不能接受，由於台灣是民主社會，「我個人就是會服從」。

是否核能綠能妥善調配 遵從民意

童子賢說，台灣值得珍惜的、且應被持續保護的特質，包括民主、繁榮、安全與尊嚴；繁榮與否與自身的努力程度有關，目前半導體先進製程在台積電的投資之下，台灣與美、日、韓等國家的競爭對手保持一段距離，在一定的時間內具備相當程度的競爭力，未來可望受惠於AI（人工智慧）加持，分散產業過度集中特定投資項目。

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童子賢認為，AI的潮流將會帶動許多中小型的創業，一旦AI普及，人們將看到原先意想不到的產業面貌。國際間有競爭、也有聯合，台灣想要擁有什麼樣的前景，取決於自身的制度與運作，應讓既有的條件更加契合未來的發展方向。

他強調，自己雖然主張透過核能與綠能妥善調配，但若全國人民在感情上不能接受，台灣是民主社會，「我個人就是會服從」；相對的，如果經過適當的知識傳播，加深大眾對核能資訊的理解程度，最終全民的感情出現轉變，「我也非常樂意服從這個方向，這就是所謂的民主」。

童子賢強調，核能是「工具」，並不是需要全力支持或是將其打倒的「信仰」，即將除役的核三廠基本上還運行得很好，成本已很低，四十年來安全性也不錯，在國際核電廠的安全評比當中，也一直名列前茅，未來倘若想要重啟運轉，還要耗資數千億元，想到這一點就讓他感到惋惜；若有機會延役，希望單純用科學的專業流程進行檢驗，盡量減少其他方面的判斷。

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