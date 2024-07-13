卓榮泰︰核三依法停機 2030年前難再發電

行政院長卓榮泰昨出席工商協進會會員大會。（記者田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕核三廠一號機將於七月二十七日除役。工商協進會理事長吳東亮昨表示，核電要用科學態度與方法檢討，未充分討論前就停機除役，「感覺有點可惜」；行政院長卓榮泰解釋，核三廠一號機「依法」運轉四十年就要停機，且核電體檢約三．五年起跳，估計二○三○年前核三都很難發電。

吳東亮︰核電要用科學態度檢討

工商協進會昨舉行第二十六屆第三次會員大會，邀請和碩董事長童子賢專題演講，卓榮泰也出席與會，核能等能源議題成為焦點。吳東亮表示，工商協進會已多次向政府建議，核能要用科學的態度與方法討論，目前政府宣示電力充裕，但談到核三即將除役，他坦言「感覺有點可惜」。

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吳東亮強調，台灣經濟發展需要電力，尤其AI（人工智慧）、資料中心將帶動電力有一波更大的需求，產業發展要在電力部分滿足三條件，包括「充足與穩定」、「綠能」及「電價具競爭力」，產業才能安心繼續投資，政府要研究多元的電力。

卓榮泰表示，核三廠一號機依法四十年運轉就要停機，且依據核管法，要在前五年就得提出延役並進行安檢，因無人敢擔保安全問題，因此不可能在二十七日後持續運轉；他說，即使核管法修訂，排除前五年條件，但核三廠仍需要汰換設備、耐震安檢等，「整體安全體檢」初步估計要三．五年到五年，二○三○年前核三廠維持在停機或安全檢查狀況，實際是「很難發電」。

但卓也強調，新核能無法預測，對於未來新核能「要抱持各種可能性」，因現階段無法馬上印證，可確定二○三○年前是無法依靠核能，唯一發展是確保綠能、燃氣電廠興建，估計會有二百萬瓩餘裕，行政院要保證電廠、綠能都順利推動。

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