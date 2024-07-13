盤勢分析》台股重挫473點 失守5日線

台股加權指數昨終場下跌473.1點，收在23916.93點，失守5日線與24000點大關。（資料照）

美國最新CPI（消費者物價指數）低於預期，美股卻利多出盡，美國大型科技股全面重摔，台股大怒神又來，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等大型電子權值股成為空頭狙擊標的，台積電與鴻海盤中大跌逾5%，加權指數一度狂瀉615點，最後一盤靠著台積電跌幅收斂，金融、傳產族群力撐，加權指數終場下跌473.1點，收在23916.93點，失守5日線與24000點大關，回補7月11日向上跳空缺口，成交量約5781億元。

外資再次重砍台股，昨日3大法人合計賣超台股508.2億元，其中外資大賣421.9億元、投信買超63.9億元、自營商賣超150.2億元；外資台指期再加空5080口，累積外資台指期淨空單高達4.03萬口。

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群益期貨指出，外資賣超現貨，期貨淨空單加碼，整體外資籌碼面保守，但綜合台股籌碼跟結構表現，大型股與電子股仍在支撐之上，對台股整體看法仍偏正向。

國泰證期顧問處協理蔡明翰分析，台股高檔出現長黑K棒，短線技術面出現轉弱，操作可先轉為保守，在下週前半週整理過後，等待台積電法說會釋出正面訊息後，有助於股市再度轉回多頭，台股中長線仍然維持多頭格局不變。（記者卓怡君）

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